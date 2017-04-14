Sudanlı Profesör Mekki: Avrupa'daki Erdoğan karşıtlığının arkasında Siyonist lobiler var

Sudan'ın önemli düşünür ve aydınlarından biri olan Mekki, AA muhabirine verdiği mülakatta, son dönemde Türkiye'deki referandum süreciyle birlikte Avrupa ülkelerinde görülen "Erdoğan karşıtlığının" arkasında yatan amillere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mekki, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan saldırıların kaynağı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde etkili olan Siyonist lobiler." dedi.

Siyonist lobi basında etkili

Pazar günü yapılacak anayasa referandumuna ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'ye istikrar getirecek." değerlendirmesinde bulunan Mekki, Türkiye'nin yeniden büyük güç olmasının bazı odakları rahatsız ettiğini ifade etti.

AB ülkeleri ve ABD'yi Türkiye'deki ayrılıkçılara destek vermekle suçlayan Mekki, "Çünkü Türkiye'nin yeniden Osmanlı döneminde olduğu gibi güçlü ve etkin bir güç olmasından korkuyorlar." diye konuştu.

Mekki, "Avrupa'daki Erdoğan karşıtlığının arkasında Siyonist lobiler var. Siyasi partiler adına hareket eden bu lobiler, basın üzerinde de açık bir hakimiyet kurmuş durumda." dedi.

"Erdoğan'ın kişiliği Batılıları korkutuyor"

Mekki, "Erdoğan'ın kişiliği Batılıları korkutuyor. Geçmişte Necmettin Erbakan'ı köşeye sıkıştırmaya çalıştılar, şimdi Erdoğan'a çok daha fazlasını yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sudanlı akademisyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkiye aleyhine Rus, İsrail, AB ve ABD çemberine karşı dikkatli olması" çağrısında bulundu.

"İslam alemi Türkiye'yi Osmanlı devleti ile tanıyor ve biliyor." diyen Mekki, uzun süre Arap ve İslam dünyasından uzak kalan Türkiye'nin ilk olarak 70'lerde Erbakan'ın çabaları ile yüzünü bu coğrafyaya çevirme eğilimi gösterdiğini ancak o zamanlar istenen sonucun alınamadığını ifade etti. Türkiye'nin 90'lı yıllardan sonra İslam dünyasına dönmeye başladığını dile getiren Mekki, "Belki de bu konuda en büyük sıçrama Erbakan'ın varisi olan Erdoğan döneminde oldu." dedi.

Türkiye Rohingya ve Gazze'ye duyarsız kalmadı

Müslüman halklara yönelik Türkiye'nin büyüyen rolünden övgüyle söz eden Mekki, "Mesela Somali. Bu ülkedeki en büyük elçilik binası Türkiye'ye ait ve tüm tehlikelere rağmen onlar burayı terk etmedi." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Rohingya ve Gazze'ye duyarsız kalmadığını dile getiren Mekki, Rohingya Müslümanlarına verdiği destek ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kırılması için gösterdiği çabaların takdir uyandırdığını ifade etti.

Referandumla birlikte Türkiye'nin büyük bir kalkınma aşamasına geçeceğini kaydeden Mekki, "Türkiye, dünyadaki sayılı ekonomilerden biri. Türk ekonomisi Körfez ülkeleri gibi sadece petrole değil, kendi vatandaşına dayanıyor. Aynı zamanda kayda değer bir sanayiye ve eşsiz doğasıyla güçlü bir turizme sahip. Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alacağına yönelik inancım tam." şeklinde konuştu.