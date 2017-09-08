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Meksika'da 8.1'lik depremin ardından alarm verildi

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) verilerine göre, Meksika açıklarında 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin ardından tsunami alarmı verildiği gelen ilk bilgiler arasında. Uyarıların özellikle Orta Amerika kıyıları için yapıldığı bildiriliyor. Tsunami alarmının ardından Meksika'da dalgaların boyu 0.7 metreye yükseldi.

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Meksika açıklarında 8.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Orta Amerika kıyıları için tsunami alarmı verildi. Meksika İçişleri Bakanı depremde şimdiye dek iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
 
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pijijiapan kentinin 123 kilometre güneybatısındaki depremin 33 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
 
8 ÜLKE İÇİN TSUNAMİ ALARMI
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi,, Mekiska Guatemala, Panama, El Salvador, Costa Rica, Nikaragua, Honduras ve Ekvador ülkelerini tsunamiye karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.
 
Başkent sakinleri, panik içinde evlerini terk ederek sokağa döküldü.  
 
İLK BİLGİ: İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
 
Meksika İçişleri Bakanı ilk gelen bilgilere göre depremde 2 kişinin öldüğünü bildirdi.
 
Başkent Meksiko'da da hissedilen deprem, halk arasında korkuya neden oldu. Başkent sakinleri, panik içinde evlerini terk ederek sokağa döküldü.

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