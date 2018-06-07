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Meksika'da patlama gerçekleşen evde 7 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da havai fişek depolanan bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Yetkililer, olayın, başkent Meksiko'nun kuzeyinde Tultepec'te meydana geldiğini bildirdi.

Patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı, çevredeki 23 binanın ve 10'dan fazla aracın zarar gördüğü belirtildi.

Tultepec sakinlerinin büyük bölümünün geçimini, ev yapımı havai fişek satarak sağladığı ifade ediliyor.

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