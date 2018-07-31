Meksika'da Popocatepetl Yanardağı patladı

Ülke basınında yer alan habere göre, Sivil Savunma Dairesi Başkanı Luis Filipes, Morelos, Puebla ve Meksiko eyaletleri arasında yer alan Popocatepetl Yanardağı'nın patladığını ve kül püskürttüğünü belirtti.

2 KM YÜKSEKLİĞİNDE KÜL PÜSKÜRTTÜ

Meksika Doğal Felaket Önleme Merkezi Başkanı Carlos Valdes, yanardağın 2 kilometre yüksekliğe kül püskürttüğünü kaydetti.

Popocatepetl Yanardağı'nda geçen nisanda yine bir patlama meydana gelmişti.

Yanardağın çevresindeki 100 kilometrelik alanda 25 milyon kişi yaşıyor. Krater, 1994'ten beri aktif durumda bulunuyor.