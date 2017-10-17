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Meksika'da silahlı çatışma: 11 ölü

Meksika'nın kuzeyinde çıkan çatışmalarda 11 kişi hayatını kaybetti.

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Yetkililer, Tamaulipas eyaletinin Reynosa ve Rio Bravo kentlerinde silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda en az 11 kişinin öldüğünü bildirdi.

Bölgeye güvenlik ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

Uyuşturucu karteli Gulf'un Reynosa kenti lideri Julian Loisa Salinas'ın Nisan 2017'de öldürülmesinin ardından bölgede uyuşturucu çeteleri arasındaki şiddet artmıştı.

ABD'nin Texas eyaletiyle sınır komşusu olan Tamaulipas, sık sık uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarına sahne oluyor.

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