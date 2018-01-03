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Meksika’da yarış atı araca çarptı

Meksika’da düzenlenen at yarışında, hızını alamayan bir at pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle atın üzerinden uçan jokey ağır yaralandı.

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Meksika’da birincilik için yarışan iki attan biri, hızını alamayınca yoldan çıkarak parkura çok yakın bir mesafede park edilen pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle atın üzerinden uçan jokey metrelerce savrulurken, kafası aracın kaputuna sıkışan at da adeta şaha kalktı. Kaza sırasında aracın kasasında bulunanlar ise ölümden döndü. Kazada jokey ağır yaralanırken, at ise telef oldu.

 

 
 

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