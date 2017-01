Melania Trump kimdir? Donald Trump ailesi ve yaşamı

Donald Trump Washington'da görkemli bir törenle yemin edip ABD'nin 45'inci başkanı olarak göreve başlıyor. Donald Trump ailesi bugün Beyaz Saray’a adım atacak. ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ailesi ve serveti büyük merak konusu oldu. Donald Trump’ın eşi Melania Trump da törende giydiği kıyafetle göz kamaştırdı. ABD’nin yeni First Lady’si Melania Trump kimdir? Trump ailesi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MELANİA TRUMP KİMDİR?

ABD Başkanlık töreninde giydiği kıyafetle göz kamaştıran Melania Trump 46 yaşında. Üniversitenin ilk yılında okuldan kaydını sildirerek modellik yapmaya başlayan Melania Trump kariyerine mücevher tasarımcısı olarak devam ediyor.

Melanie ve Donald Trump 1998 yılında moda haftası partisinde tanıştı. O sıralarda Donald Trump, kızı Tiffany Trump’ın annesi, televizyon yıldızı Ve eski bir güzellik kraliçesi olan Marla Maples ile evliydi. Melania Trump, tanışmalarını anlattığı bir röportajında, “Numaramı istedi ama bir ilişkisi vardı, dolayısıyla tabii ki numaramı vermedim” şeklinde konuştu. Ancak Trump kısa süre sonra şimdiki eşinin numarasını öğrenmenin yolunu buldu ve ikili ilişkiye başladı.

New York yüksek sosyetesinden uzakta, eski Yugoslavya topraklarında (Slovenya) büyüyen first lady, İngilizcenin yanı sıra Slovence, Fransızca, Sırpça ve Almanca biliyor. Trump, 1825-1829 yılları arasında Beyaz Saray’da olan John Quincy’nin İngiliz eşi Louisa Adams’tan sonra başka bir ülkede doğan ikinci first lady oldu.

DONALD TRUMP AİLESİ

Donald Trump 3 evlilik yapmıştır bu evliliklerden 3 erkek 2 kız olmak üzere 5 çocuğu vardır. 1977 yılında atlet ve manken olan Ivana Zelníčková ile evlendi bu evlilikten Donald Trump Jr., Ivanka Trump ve Eric Trump olmak üzere 3 çocuğu oldu. 1991 yılında 16 yıllık eşinden ayrıldı.

Boşandıktan 2 sene televizyoncu Marla Maples ile evlendi aynı sene bu evlilikten Tiffany adında kızı doğdu. Çift 1996 yılında ayrılma kararı aldı. 2005 yılında tasarımcı ve model olan Melania Knauss ile evlendi. Bu evlilikten 2006 yılında Barron Trump adında bir oğlu doğdu. Donald Trump ilk eşinden doğan Donald Trump Jr., Eric Trump ve İvanka Trump'ın iş dünyasında yer edinmesini istemiş, çocuklarının da bu işi öğrenmesi ve kendisinden sonra şirketi yönetebilmeleri için onları yanına almıştır.

DONALD TRUMP SERVETİ

ABD'nin 45. Başkanı işadamı Donald Trump oldu. Cumhuriyetçilerden Trump, ABD Federal Seçim Komisyonuna (FEC), kişisel gelirinin 190 milyon dolar artış gösterdiği bildirilirken, kişisel kazancının da 557 milyon doların üzerinde olduğunu açıklamıştı.

Donald Trump 4,5 milyar dolarlık bir servetin sahibi; Donald Trump ise servetinin 10 milyar dolar olduğunu söylüyor.