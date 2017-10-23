Melih Gökçek, Cumartesi istifa edeceğini açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek istifa tarihini açıkladı.
İstifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek twitterdan açıklama yaptı. Gökçek "İnşaallah cumartesi günü Ankara Büyükşehir Bld meclisini olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip,istifamı vereceğim" dedi.
2️⃣İNŞAALLAH CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BLD MECLİSİNİ OLAĞANÜSTÜ TOPLAYACAK VE MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARA VEDA EDİP,İSTİFAMI VERECEĞİM.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Ekim 2017
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