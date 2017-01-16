Melih Gökçek: Parsel parsel satış söz konusu değil
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu’na gönderdiği cevaplarda, “parsel parsel satış” iddialarına cevap verdi.
- Şerife Güzel
Darbe girişiminin önlenmesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iş araçlarının çok önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Gökçek, FETÖ’cülere okul arazisi tahsis etmesine yönelik iddialara şu yanıtı verdi: “FETÖ’cülerin zaman zaman yurt ve okul yapımı için belediyemize müracaatları oldu. Diğer özel kuruluş ve vakıflara ne işlem yapıldı ise bunlara da aynı işlem yapılmıştır. Yoksa eski milletvekili Bülent Arınç’ın söylediği gibi ‹parsel parsel› bir satış söz konusu değildir.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.