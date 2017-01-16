Melih Gökçek: Parsel parsel satış söz konusu değil

Darbe girişiminin önlenmesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iş araçlarının çok önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Gökçek, FETÖ’cülere okul arazisi tahsis etmesine yönelik iddialara şu yanıtı verdi: “FETÖ’cülerin zaman zaman yurt ve okul yapımı için belediyemize müracaatları oldu. Diğer özel kuruluş ve vakıflara ne işlem yapıldı ise bunlara da aynı işlem yapılmıştır. Yoksa eski milletvekili Bülent Arınç’ın söylediği gibi ‹parsel parsel› bir satış söz konusu değildir.”