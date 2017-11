Melih Gökçek son dakika yerine kim gelecek? Ankara yeni belediye başkanı kim olacak?

Melih Gökçek'in istifası sonrası Ankara Büyükşehir Belediye başkanı kim seçilecek sorusu gündemde merak edilen konular arasında. Alınan son dakika bilgisine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı pazartesi belli olacak. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının belirlenmesi için parti genel merkezinde temayül yoklaması yapıldı. Melih Gökçek'in halefi için yapılan oylamadan Mustafa Tuna çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, temayül yoklaması ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı için kanaatlerin alınacağını belirterek, "Bunlar toparlanıp, partimizin üst kurulunda değerlendirip, Sayın Genel Başkanımızın nihai kararıyla beraber Pazartesi günü AK Parti Meclis Grubu'nda sizlerle paylaşılacak ve Ankaramızın yeni belediye başkanını seçmiş olacağız." dedi.



AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan yoklama için 7 sandık kuruldu. Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, MKYK üyeleri, ayrı sandıklarda oylarını kullandılar. Temayül yoklamasında birinci sırada Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ikinci sırada Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, üçüncü sırada Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün çıktığı belirtildi.



Geçtiğimiz yıllarda yapılan temayül yoklamalarının aksine bu yıl oy kullanacak partililerden 3 değil bir isim yazarak oy kullanmaları istendi. Oylama sonucunda öne çıkan 3 isim ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mülakat yapacağı iddiası kulislerde dolaşıyor.



Temayül yoklaması başlamadan önce açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Melih beye bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. AK Parti bir reform partisidir" dedi.



AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de konuşmasında, "Bugün burada Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayımızı belirleyecek temayül yoklaması için bir arada bulunmaktayız. AK Parti değişimi temel esas olarak kabul eder, bayrak değişimlerini bayrak inmesin diye tercih eder. Değişim dönüşüm yenilenme her zaman partimizin gündeminde olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Biz gereken adımları atmazsak milletimiz sandıkta gerekeni yapacaktır" ifadesini kullandı.



Temayül yoklamasının sonuçları resmen pazartesi günü açıklanacak. Edinilen bilgiye göre yoklamadan birinci sırada Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna (altta), ikinci sırada Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, üçüncü sırada Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk çıktı.







Mustafa Tuna, 2009 ve 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Sincan belediye başkanı olmuştur.



Mustafa Tuna 1957 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Louisiana State Üniversitesi'nde de yüksek lisans eğitimi aldı. 1998 senesinde de doçent unvanı aldı. Bunun yanında İTÜ Mezunları Eğitim Vakfı Başkanlığı, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Üyeliği, AGİTPA Türk Grubu Üyeliği ile Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi Üyeliği de yaptı. 2002 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de Ankara milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 2009-2014 yerel seçimlerinde de Sincan belediye başkanı oldu.



AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının belirlenmesi için, parti genel merkezinde temayül yoklaması gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Hakkari ve Diyarbakır'daki operasyonlarda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.



Ankara'nın siyasetin, büyük kararların ve icraatların hayata geçirildiği önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Kaya, "Bu merkezimize bugüne kadar hizmet eden bütün kardeşlerimize teşekkür ederken başta Melih Gökçek kardeşimiz olmak üzere, bu şehirde kimin bir hayrı varsa Allah onlardan razı olsun. Melih Bey'e de bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.



Kaya, AK Parti'nin bir reform partisi olduğuna değinerek, "Belediyelerde bir değişimden bahsediyoruz. Halkımızın bugüne kadar bize verdiği kanaat, değerlendirmelerde bir değişimin, gelişimin, reformun işaret ışıklarını yaktıklarını ya da taleplerini ilettiklerini gördük." dedi.







AK Parti'nin belediyelerle ilgili bugüne kadar birçok reform yaptığını, "ülkeye daha çok hizmet gitsin" diye bin 800'den fazla belediyeyi kapattığını ve bunların "memleket için daha iyi olacağı" anlayışıyla yapıldığını anlatan Kaya, şöyle devam etti:



"Seçilen her belediye başkanımızı takip etmekteyiz. 'Biz seçtik, hadi Allah hayırlı etsin, 5 yıl sonra görüşürüz.' diye bir şey yok. AK Parti ailesi olarak, yerel yönetimlerin, her belediye başkanımızın kurumsal olarak şehre ne yaptıklarını, AK Parti adına ne vadettiklerini, bu vaatleri hangi takvimle nasıl gerçekleştirdiklerini her yıl ölçüyoruz ve bakıyoruz, oturup konuşuyoruz. Her yıl, her belediye başkanımızla ilgili anket yapıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri ve beklentileri nedir, bu değerlendirmeleri belediye başkanımızla paylaşıyoruz."



Kaya, bir partinin mensubu olması hasebiyle de belediye başkanlarının, partinin siyasal denetimine tabi olduğunu belirterek, "Sonuçta da parti eğer süreci doğru yapmaz, doğru götürmezse halk denetimi vardır. Gelir 5 yılda defteri kapatır gider. Bizim yaptığımız budur. Bunun sağından solundan bakan, buradan bir fitne çıkartıp 'Acaba AK Parti'ye karşı bir eylem yapabilir miyiz?' diye düşünen muhalefete selam olsun. Buradan size ekmek çıkmaz, boşunuza kendinizi yormayın." değerlendirmesinde bulundu.



Temayül sonucunun hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Kaya, "Ankara ile ilgili kanaatlerinizi en güzel şekilde ifade edeceksiniz. Bunlar toparlanıp, partimizin üst kurulunda değerlendirip, Sayın Genel Başkanımızın nihai kararıyla beraber Pazartesi günü AK Parti Meclis Grubu'nda sizlerle paylaşılacak ve Ankaramızın yeni belediye başkanını seçmiş olacağız. Sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Değişim talebi milletin talebidir. Bu talebi ıskalarsak 2019'da çok şeyi ıskalayabiliriz. Bunu dikkate alarak, bunu da merkeze koyarak belediyelerimizde bir değişme gidildi." dedi.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirlemek için Balıkesir Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen temayül yoklamasına katılan Kaya, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Hakkari'de PKK terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen askerlere rahmet ve ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.



AK Parti olarak iktidara geldikleri yıldan itibaren Türkiye'nin reformlarla büyüdüğünü anlatan Kaya, değişimin gerekli yerlerde, zamanında yapılması gerektiğini vurguladı.



Kaya, son günlerde belediye başkanlarıyla ilgili gerçekleştirilen değişimlerin merak edildiğini ve tartışıldığını anımsatarak, "Değerli arkadaşlar AK Parti bu ülkenin ilklerini yapan, reformlarını gerçekleştiren, ezberleri bozan bir partidir. Bu ülkenin geleceğiyle ilgili yapılması gereken neyse, bugüne kadar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Japonya'da Liberal Demokrat Parti, Kanada'da Liberal Parti, İsveç'te Sosyal Demokrat Parti'nin 50-60 yıldır iktidarda olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:



"Bu partilerin temel 2 özeliği var. Birincisi, ekmeği ve pastayı büyütmüşler, ülkelerini zenginleştirmişler. İkincisi, değişime ve gelişime sürekli açık olmuşlar. Türkiye'de AK Parti bu ülkeyi 3 kat büyüten parti. Peki belediyelerde ne oldu da niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Biz siyaseti şehirlere ve insanlara göre yapmıyoruz. Bizim şehirlerimize kim bir hizmet yapıyorsa tarihinden bugüne kadar biz onları hayırla anar, hayırla yad ederiz. Kim olursa olsun, hangi siyasi görüşten hangi insan olursa olsun ama bizim bize yakışan en önemli kutsiyetimizdir, bunu korumamız gerekir. Dolayısıyla değişim talebi milletin talebidir. Bu talebi ıskalarsak 2019'da çok şeyi ıskalayabiliriz. Bunu dikkate alarak, bunu da merkeze koyarak belediyelerimizde bir değişme gidildi. Türkiye'de önemli büyükşehir başkanlarımızla bu değişimin gerçekleşmesiyle ilgili kendileriyle oturduk müzakere ettik. Herkesle aynı müzakereyi yaptık. Ama bunun altını üstünü farklı noktaya çekerek bundan ekmek çıkarmaya kendilerine pay çıkarmaya çalışan hem muhalefete hem de basına şunu söylemek lazım; buradan size ekmek çıkmaz, boşuna."



Kaya, Türkiye'de siyasette sistemsel değişiklikler yaparak güçlü iktidarların olmasına zemin hazırladıklarını vurgulayarak, halkın yüzde 50'sinden fazlasını temsil etmeyen hükümetlerin kurulamayacağını aktardı.



Güçlü iktidar sayesinde Türkiye'nin ayağa kalktığını ve her geçen gün istikralı bir şekilde büyüdüğünü belirten Kaya, şöyle devam etti:



"Biz Türkiye'de esas değişimi insan unsuru olarak değil, sistem unsuru olarak yapıyoruz. Bakınız Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Bu ülkede artık 50+1'i alamayan hiçbir parti hükümet olamıyor. Güçlü iktidarlar dönemi, evet. Türkiye'de 1 yıllık, 6 aylık hükümetler görüldü. Türkiye artık bu dönemleri kapatacak. Güçlü hükümetlerin, güçlü iktidarların olduğu dönemde belediyecilik ile ilgili bir sürü reformlar yaptık. Bakınız AK Parti 2013 yılında büyükşehir kanunu değiştirerek yeni büyükşehirler kurdu. 30'a çıkardık büyükşehir saysını. Şimdi 51 vilayetimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sistemi değiştirmemiz ve daha hızlı, güçlü şekilde vatandaşlarımıza ulaşmamız gerekir. Eleştiren arkadaşlarımız var. 'Efendim belediye başkanlarımız seçimle geldiler seçimle gitsinler. Doğrusu bu değil mi?' ya okuma yazmaları yok, anayasadan haberleri yok ya da belediyeciliği hiç bilmiyorlar."