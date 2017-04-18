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Melih Gökçek, sosyal medya şampiyonu oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Sosyal Medyayı en İyi Kullanan Belediye Başkanı” seçildi.

  • İHA
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Veri Toplama Enstitüsü Araştırma Şirketi’nin (VTE) “Sosyal Medya Nisan 2017” araştırmasında; “Sosyal medyayı en iyi kullandığını düşündüğünüz Belediye Başkanı kimdir?” sorusunun yöneltildiği vatandaşların yüzde 46,5’i “Melih Gökçek” cevabını verdi. Hizmetleri, projeleri ve görüşlerini paylaştığı, pek çok soruya yanıt verdiği, iddialara açıklık getirdiği sosyal paylaşım ağı Twitter’a Ocak 2011’de katılan ve o günden bu güne 3 milyon 822 bin 73 takipçi sayısına ulaşan Gökçek, daha önce de ABD’nin saygın internet ve teknoloji kuruluşlarından olan Internet Marketing Association tarafından “Dünyada Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Belediye Başkanı” ödülünü kazanmıştı.

Katılanların yüzde 46,5’inin bu konuda liderliği Başkan Gökçek’e verdiği araştırmada, ikinci Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, üçüncü ise Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. 

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