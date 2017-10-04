Melih Gökçek'ten istifa açıklaması: Fitne peşinde olanlar boşa uğraşırlar
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa söylentilerinin ardından ilk kez konuştu.
İstifa tartışmalarıyla ilgili Melih Gökçek "Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil ümmetin lideri'dir. Ona destek olmak ümmetin her evladının vazifesidir"dedi.
Milat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Arseven'e konuşan Gökçek "Öyle bir hava meydana getiriyorlar ki her söylediğinizi bir yerlere çekerek algı operasyonu yapıyorlar. Şunu söylemek isterim ki Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak ümmetin her ferdinin görevidir. Çünkü sayın Erdoğan sadece Türkiye'nin değil ümmetin Lideri'dir. Fitne peşinde olanlar boşa uğraşırlar." ifadelerini kullandı
Erdoğan: Şu an böyle bir şey yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının istendiği iddialarıyla ilgili olarak "Şu an böyle bir şey yok ama olmayacağı anlamına gelmez" demişti.
Kaynak: Yeni Şafak
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