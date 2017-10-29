Melih Gökçek'ten istifanın ardından ilk tweet

<p> Ankara'daki 23.5 yıllık belediye başkanlığı görevinden dün istifa ederek ayrılan Melih Gökçek, bugün Twitter'dan açıklama yaptı.</p> <p> Gökçek, "28 Ekim tarihiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını bıraktım. Twit aleminin bilgisine" mesajını paylaştı.</p> <p>
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