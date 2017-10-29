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Melih Gökçek'ten istifanın ardından ilk tweet

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifasının ardından ilk tweetini attı.

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Ankara'daki 23.5 yıllık belediye başkanlığı görevinden dün istifa ederek ayrılan Melih Gökçek, bugün Twitter'dan açıklama yaptı.

Gökçek, "28 Ekim tarihiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını bıraktım. Twit aleminin bilgisine" mesajını paylaştı.

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