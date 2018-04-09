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Melisa projesine Harvard’dan davet

Bitkisel yağların havadaki bakterileri temizleme özelliğiyle ilgili araştırma yapan Türk öğrenciler bir iyi bir kötü haber aldı. TÜBİTAK projeyi eksik belge nedeniyle kabul etmezken, Harvad ise davet gönderdi. 

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Manisa’da bir özel okul öğrencilerinin TÜBİTAK tarafından ‘eksik belge’ nedeniyle kabul görmeyen iki projesi, Harvard Üniversitesi’nin ilgisini çekti. Melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havadaki bakterileri temizleme özelliğiyle ilgili araştırma yapan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

AMAÇ DOĞAL TEMİZLİK

Projeyi anlatan biyoloji öğretmeni Nuray Avcı, “Hastaneler, toplu taşıma araçları, okullar gibi alanlarda üst solunum yolu hastalıklarının çoğaldığını tespit ettik. Havalandırma temizliğinde kullanılan maddeler kimyasal ve alerjiye neden olabiliyor. Biz yaptığımız çalışmada doğal ürünler olan melisa, okaliptus ve karanfil yağlarını kullandık” diye konuştu. 

Öğrenciler Seda Erol ve Göktuğ Altıparmak ucuz maliyetli gaz antiseptik üretmeyi hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu: “Klima filtrelerinden örnekler aldık, bakterilerin kolonileşmesini gözlemledik. Ardından bitkisel yağların etkisini araştırdık ve melisa, okaliptus ve karanfil yağlarını bakterilerin üremesini azalttığını gözlemledik.”

ENERJİ KAYNAĞI 

Aynı okulda öğrenim gören ve  ‘Kobal 60 izotopunun alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği’ üzerindeki araştırma yapan öğrenciler de projeleriyle hem Harvard Üniversitesi’ne  hem de Almanya’daki Uluslararası Sanat ve Bilim Konferansı’na dıavet edildi. ‘Kobal 60 izotopu’ üzerine araştırma yapan öğrenciler Yusuf Ergül ve Bengisu Şentürk ile kimya öğretmeni Serpil Yazıcı çalışmayı şu sözlerle özetledi: “Günümüzün problemlerinden en başta geleni enerji ihtiyacı. Biz de alternatif bir enerji sunmak istedik. Alternatif enerji kaynağı olarak radyoaktif bir element olan Kobalt 60 üzerinde çalıştık.”

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