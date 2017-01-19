Çarşafla asılı bulunan liseli Melissa 5 gün dayanabildi
Burdur'da kaldığı pansiyonda, çarşafla tavana asılı bulunan lise öğrencisi 18 yaşındaki Melissa Rüya Onur, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Burdur 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Melissa Rüya Onur'a geçen cumartesi ulaşamayan arkadaşları, kaldığı Göller Yöresi Anadolu Lisesi pansiyonundaki odasını kontrol etti. Odada tavana bağlı yatak çarşafına boynundan asılı halde bulunan Melissa Rüya Onur, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım servisinde 5 gündür tedavi gören Melissa Rüya Onur, bugün yaşamını yitirdi.
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