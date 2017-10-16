Memur alımı başvuru işlemleri 2017 Adalet Bakanlığı İKM, Mübaşir, Zabıt Katibi, Sağlık Büro personel alım başvuru şartları neler

Memur alımı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hangi kurum kaç personel alacağı ve başvuru şartların ne oldugu ile ilgili merak edilen tüm detayları bu haberimizde yer verdik. Alınan son bilgilere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda kalan gençler, devlet tarafından kendilerine sağlanan istihdam uygulaması kapsamında iş sahibi oluyor. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 3500 infaz koruma memuru alımı yapılacağı müjdesi Bakan Abdülhamit Gül’den bugün akşam saatlerinde geldi. 3 bin 500 İKM alımı için ilan yakında yayımlanacak ve şartlarla ilgili olarak adayların da bazı talepleri bulunuyor. Adalet Bakanlığı'nın merakla beklenen ilanları art arda yayımlandı. Adalet Bakanlığı'nın aylardır beklenen CTE Sözleşmeli Personel Alım ilanı ( İnfaz ve Koruma Memuru, Büro Personeli, Sağlık Memuru, Şoför, Aşçı, Kaloriferci) ve adliyeler için Zabıt Katibi ve Mübaşir alım ilanı geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Adalet Bakanlığı'nın Personel Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan ilanlarda başvuruda bulunacak adayların KPSS'ye girmiş olması gerektiği vurgulanırken, her bir pozisyon için ayrı ayrı özel şartlar da belirtilmişti. Başvuru sürecine ve diğer detaylara dair tüm bilgileri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. CTE ve Adliyelere personel alımı için başvuru işlemleri ilgili komisyonlar vasıtasıyla 24 Ekim 2017 tarihine kadar devam edecek.



Kamuya 10 bin sözleşmeli personel alınacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın alacağı 11 bin uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli erbaş ile kamu, 30 binin üzerinde yeni istihdam yaratacak. Önümüzdeki dönemde Milli Savunma Bakanlığı'ndan sonra en çok personel alımı yapacak olan Bakanlık ise Adalet Bakanlığı olacak. Adalet Bakanlığı geçen hafta 1500 adli yargı hakimi ve savcı alacağını duyurmuş ve adayların 24 Aralık tarihine kadar başvurmasını istemişti. Şimdi ise Bakanlık, adli yargıda görev yapmak için 2250'si zabıt katibi, 250'si mübaşir olmak üzere 2500 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bakanlık ayrıca, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile de 3222 infaz ve koruma memuru, 89 ceza infaz kurumu katibi, 58 sağlık memuru, 91 teknisyen, 75 şoför, 42 aşçı, 34 destek elemanı olmak üzere toplam 3611 sözleşmeli personel daha alacak. Böylece Adalet Bakanlığı önümüzdeki dönemde 8 bine yakın sözleşmeli personel alımı yapacak. Adalet Bakanlığı'nın dışında Orman Genel Müdürlüğü, orman muhafaza memurluğu için de 125 sözleşmeli personel alacak. Hazine Müsteşarlığı, TÜBİTAK, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı da önümüzdeki dönemde sözleşmeli personel alacak kurumlar arasında.

ADLİ YARGI PERSONELİ

Adli yargıda görev yapacak adaylarda aranan şartlar ise 35 yaşını bitirmemiş, askerlik ile ilişkisinin bulunmuyor olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak. Ayrıca, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavlara katılacak adayların Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) 70 ve üzeri puan alması da gerekiyor. Sözleşmeli zabıt kâtipliği için başvuracakların da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Başvurular ise 24 Ekim tarihine kadar yapılacak.

İNFAZ KORUMA MEMURU

İnfaz koruma memurluğu için başvuracak adaylarda aranan şartlar ise devlet memurluğu için aranan şartların dışında KPSS'den en az 70 puan almak, 30 yaşını bitirmemiş olmak. Ayrıca sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak, erkeklerde 170 cm, kadınlarda da 160 cm'den kısa olmamak şartları aranıyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli büro personeli için başvuracak adaylarda da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak şartları da aranıyor. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi ise 25 Ekim.





3 bin 200 gence istihdam



Bakanlığın sunmuş olduğu sosyal hizmet modellerinden reşit oluncaya kadar yararlanan gençler, kurum bakımından ayrıldıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor. Böylece gençlere sosyal güvenceye ve düzenli bir gelire sahip olarak yaşamlarını idame ettirme desteği sağlanıyor. 1988 yılından beri devam eden istihdam hakkı uygulaması kapsamında 43 bin 386 genç, kamu kurumlarında istihdam edildi.



İstihdam edilen gençlerin yaklaşık yüzde 50’si yani 22 bin 84 kişi, 2003-2016 yılları arasında istihdam edildi. 2017 yılı için ise Devlet Personel Başkanlığınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda kalan gençler için 3 bin 200 kişilik kadro ayrıldı.



Devlet Personel Başkanlığı tarafından 16 Ekim Pazartesi günü 2017 Merkezi Yerleştirme İşlemleri ile ilgili duyuru ve başvuru kılavuzu yayınlanacak. Tercih işlemleri ise 18 Ekim Çarşamba günü başlayacak.



Devlet Personel Başkanlığınca tercih işlemleri alındıktan sonra atama sonuçlarının açıklanması için Kasım ayında Bakanlık organizasyonu ile atama töreni yapılacak.



Adalet Bakanlığı Personel Alımı için adayların heyecanı sürüyor. Adalet Bakanlığı'ndan geçtiğimiz gün yapılan resmi duyuruda Adliyelere ve Cezaevlerine 6 binin üzerinde personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Başvuru işlemleri 24 Ekim'e kadar devam edecek... Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri CTE 3 bin 500 İnfaz Koruma Memuru alımı yapacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül müjdeyi verdi. İkinci müjde olarak da adayları yaş, KPSS taleplerinin esnetilmesi geliyor. 3500 İKM alımı başvuru şartları nelerdir? T.C. vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak gerekiyor. TCK 53. maddede yer alan suçlarla ilgili ayrıntılar için ilan detayını inceleyiniz.



KM alımı başvuru genel şartları nelerdir?



T.C. vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak gerekiyor. TCK 53. maddede yer alan suçlarla ilgili ayrıntılar için ilan detayını inceleyiniz. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanması gerekiyor. Genel şartlarda yer alan sağlık, boy ve kilo, askerlik vb. şartların detayları ve talepler de şu şekildeydi:



İKM alımına hangi mezunlar başvuru yapabilecek ve KPSS şartı nedir?



İKM alımına başvuru yapacak adaylar KPSS 2016'dan en az 70 almış olması gerekiyor. İKM alımı için toplam 5 katı aday çağrılacak. KPSS puan üstünlüğüne göre 17 bin 500 aday sınava çağrılacak. Bay ve bayan ayrı ayrı olmak üzere toplamda ise 35 bin aday çağrılacak. Daha önceki alımlarda bu şekilde uygulama yapılacağı belirtilmişti. Lisans mezunları için 2016 KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puan türü esas alınarak KPSS 70 ve daha yukarı puan alanlar başvuru yapabilecek. İKM başvurusuna en az lise ve dengi okul mezunları başvuru yapabilir.



3500 İnfaz Koruma Memuru İKM alımı özel şartları nelerdir?



En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1987 ve sonrası sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 2016 KPSS 2 yıl geçerli olduğundan ve alım hangi yıl yapılıyorsa o tarih baz alınmaktadır.







İKM alımı Sağlık raporu şartının detayları:



Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yer alan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. İKM alımı Sağlık şartı ile ilgili yönetmelik hükmü şu şekildedir: Açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekiyor.



İKM alımı askerlik ile ilgili şart şu şekildedir:



Askerliğini yapmış veya henüz askerlik çağına gelmemiş olmak gerekiyor. Ayrıca muvazzaf olarak askerliğini yapanlar, erteletenler veya yedek olanlar da başvurabileceklerdi.



İKM alımı YAŞ ile ilgili şart şu şekildedir:



İlanın yayımlanmasından sonra son başvuru tarihi itibarıyla ile 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. 1 Ocak 2017 yılı itibarı ile 30 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor. Yani 1 Ocak 1987 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabilecek. İlan 2018 yılında yayımlanırsa yıl şartı daha ileri olacaktır. Fakat 2018’den önce yayımlanmasını bekliyoruz.



İnfaz Koruma Memuru İKM alımı boy ve kilo şartı nedir?



Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak gerekmektedir. İKM alımı adayların talepleri nelerdir? KPSS şartının daha aşağıya çekilmesi isteniyor. 3 bin 500 İKM alımı kapsamında çok fazla başvuru olacağından ve önceki alımlar gibi olursa 35 bin kişi sınava çağrılacağından KPSS şartının düşürülmesini bekliyoruz. Yaş şartı ile ilgili olarak da adaylar 30 olan yaş şartının devlet memurluğuna girişte ve çoğu alımlarda olduğu gibi 35 olması isteniyor. 30 yaş şartı milyonlarca KPSS adayını zor duruma sokacağından umarız yaş ile ilgili de bir çalışma yapılır!