Memur emekli zam farkları 2018 Maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur emekli zam farklarına ilişkin milyonlarca emeklinin bekleyişi sürüyor. 2018 maaş farkları ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. Maaşlarını daha önce alan memur emeklilerin maaş farklarının ödemesinin tarihi emekliler tarafından sorgulanıyor. 28 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2018 yılı programının sosyal güvenlik kuruluşları ile alakalı başlığı altında verilen son altı aylık enflasyon oranlarına göre öngörülen SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zamları da yer aldı. Tahminlere göre; yılda iki defa olacak artışla beraber emekli aylıklarının akıbeti de belli oldu.

MEMUR EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

6 aylık enflasyonun yüzde 5.69 çıkmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu oranda zamlar yapıldı. Çıplak maaşlara gelen yüzde 5.69'luk zammın ardından yüzde 4 oranında ek ödeme de maaşlara eklenerek hesaplara yatırıldı. Memur emeklileri ise yüzde 4 oranında toplu sözleşme zammının ardından yüzde 1.69 oranında da enflasyon farkı alacak. Böylece memur emeklilerinin de Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yüzde 5.69 oldu.

Takvim'in haberine göre, memur emeklileri, maaş ödemeleri ayın 1'i ile 5'i arasında olduğu ve 3 Ocak'taki enflasyon verileri beklendiği için maaşlarını zamsız olarak aldı. Zam farkı ise önümüzdeki günlerde yatırılacak. Ödeme tarihi için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak açıklama bekleniyor. Örneğin; bin 871 lira olan en düşük maaş, zamla bin 978 lira oldu. Emekliye ay başında bin 871 lira yatırıldı. 107 liralık zam farkı sonradan verilecek. Zam farkı en geç bir sonraki aylıkla beraber ödenecek. Bu durumda emekli Şubat'ta artırılmış maaşıyla birlikte 1 aylık zam farkı da alacak.

MEMUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ZAM FARKI ALACAK?

SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşlarında bir sorun yok. Ancak enflasyon ayın 3’ünde açıklandığı için memur emeklisinin farkı da o tarihte belli oldu. Memur emeklisi her ayın 1 ila 5’i arasında maaş alıyor. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4’lük zamma göre hesaplanan maaşı bu tarihte alan emekliler, yüzde 1.69’luk enflasyon farkını ise halen alamadı. SGK yetkilileri memur emeklisine fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı hakkında net bir açıklama yapmadı. Ancak 31 Ocak tarihine kadar ödemelerin yapılacağı bilgisini verdi.

SSK'LI EMEKLİLER

Emekli kartındaki son numara

▼ 9 olanlar 17 Ocak’ta

▼ 7 olanlar 18 Ocak’ta

▼ 5 olanlar 19 Ocak’ta

▼ 3 olanlar 20 Ocak’ta

▼ 1 olanlar 21 Ocak’ta

▼ 8 olanlar 22 Ocak’ta

▼ 6 olanlar 23 Ocak’ta

▼ 4 olanlar 24 Ocak’ta

▼ 2 olanlar 25 Ocak’ta

▼ 0 olanlar 26 Ocak’ta zamlı maaşlarını hesaplarından çekebilecek.

BAĞKURLU EMEKLİ

Emekli kartındaki son numara

▼ 9, 7 ve 5 olanlar 25 Ocak’ta

▼ 3 ve 1 olanlar 26 Ocak’ta

▼ 8, 6 ve 4 olanlar 27 Ocak’ta

▼ 2 ve 0 olanlar 29 Ocak’ta zamlarını peşin ödenir.

EMEKLİ MEMUR

Doğum tarihine göre 1-5 Ocak arasında yüzde 4 zamlı maaşlarını çekecekler. Ancak enflasyon 3 Ocak’ta açıklanacağından, enflasyon farkı hesaplaması yetişmeyeceğinden fark zamları Ocak ayı bitmeden hesaplara yatırılacak.