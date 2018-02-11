Memur maaşıyla 101 ülke gezdi

Bir kurumda uzman olarak çalışan Osman Muzaffer Afyon, kazandığı tüm parayı gezmeye ayırarak, 8 yılda 101 ülkeyi ziyaret etti. Para biriktirme kaygısı yaşamayan Afyon, görmediği diğer ülkeleri de gezmeyi hedefliyor.

Çocukken izlediği "80 Günde Devri Alem" isimli çizgi filmden etkilenen Afyon, çizgi filmde dünyayı gezen Phileas Fogg karakterine imrenerek, not defterine "Bir gün dünyayı gezeceğim." yazdı.

7 kıta 101 ülke

Çalışma hayatına bir kurumda uzman olarak başlayan Afyon, para kazanmaya başlar başlamaz hayallerini gerçeğe dönüştürdü ve farklı ülkeleri gezmeye başladı.

Afyon, aralarında Peru, Moğolistan, Japonya, Avustralya, İzlanda, Kolombiya, Filipinler, Seyşeller, Madagaskar ve Finlandiya'nın da yer aldığı 7 kıtada 101 ülkeyi gezdi.

"Bütün paramı gezmeye ayırıyorum"

Afyon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genelde insanların işe girince ev ve araba almayı istediğini, birikimlerini bu şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Biriktirme tutkusunun kendisine mantıklı gelmediğini belirten Afyon, "Özgürce gezmek güzel geliyor. Bu yüzden bütün paramı gezmeye ayırıyorum. Maaşın ne kadar olduğu önemli değil, tamamını gezmeye ayırdığınız zaman bütçe sıkıntısı yaşamıyorsunuz." dedi.

Gezmeyi çok sevdiğini vurgulayan Afyon, "Bugüne kadar yaklaşık 101 ülke gezdim. Her bulduğum fırsatta bir yerlere kaçıyorum. Bu, benim için vazgeçilmez bir tutku oldu. Ben çok yeme içme derdinde değilim, gittiğim ülkelerde onlara çok para harcamıyorum. Konakladığım yerlerin rahat olması derdinde de değilim, çok ucuz hostellerde kalıyorum. Bu, bir sürü insanla tanışma açısından da iyi oluyor, yeni insanlar, yeni kültürler tanıyorum. Konaklamaya, yemeye içmeye para vermiyorum, bir uçak biletine para veriyorum, ona da ayırdığım bütçe hemen hemen yetiyor. Esas amacım, gezmek, eğlenmek. Çok lüks takılayım modunda hiçbir zaman olmadım." diye konuştu.