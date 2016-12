Memur tayinlerinde son dakika gelişmesi! Yeni haklar geliyor

Memurların SSK’lı ya da kendi işini yapan eşinin bulunduğu şehre tayin hakları var. Son iki yılda 360 gün prim ödenmiş olması ve çalışmanın sürmesi yeterli. İşte detaylar...

Devlet memurları için en büyük problemlerden birisi tayin olduklarında ailelerinden ayrılıyor olmaları. Ancak sistemimizde 'eş durumunda tayin' imkânı bulunuyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, üstelik memurun eşinin mutlaka memur olması da gerekmiyor. SSK'lı (4A) olarak çalışan ya da kendi işini yaptığı için Bağ-Kur'lu eşi olan memurlar eşlerinin bulunduğu şehre tayin isteyebiliyor.

Daha önce son 3 yılda 'kesintisiz' sigortalı çalışma gerekirken bu şart esnetildi. Yeni değişikliğe göre artık son iki yılda 360 gün (1 yıl) sigorta primi yatırmış ve halen çalışmakta olmak tayin için yeterli sayılıyor. Bu sigorta priminin bir kısmı SSK bir kısmı Bağ-Kur da olabiliyor. Bu arada tayin istenen yerde o kurumun bir biriminin olması gerekiyor. Yine 'çakılı kadro' ile çalışan memurların tayinleri de gerçekleşemiyor.

HER İKİSİ DE MEMURSA...

Eşlerin her ikisi de memursa ve aynı kurumda çalışıyorlarsa çalıştıkları kurumun hangi yerde daha çok hizmet ihtiyacı varsa buraya tayin yapılıyor. Kurumlar farklı olduğunda ise her iki kurumun koordinasyonu sağlanıyor ve eşler buluşturuluyor.

SAĞLIKTA STRATEJİK PERSONEL DURUMU VAR

Eş durumundan tayinde bazı istisnalar bulunuyor. Bunlardan birisi de sağlık Bakanlığında. Son yapılan değişiklik ile 'stratejik personel' tanımı yeniden yapılarak kapsamı genişletildi.

Buna göre, doktorlarla birlikte artık uzman hekim, diş hekimleri ve eczacılar da eş durumundan tayin talebinde bulunamayacak. Diğer sağlık çalışanlarında ise 30 Eylül 2016 tarihli yönetmeliğe göre eşlerinin son 4 yıl içinde 720 gün (2 yıl) sigortalı olması isteniyor.

MEMURLAR NASIL TAYİN İSTER?

Devlet memurları bulundukları kurumda yaptıkları görevden başka bir kuruma atanmalarına, yani aynı göreve yer değiştirmelerine tayin denir. Memurlarda tayin şehir içine ya da şehirler arası olabilmektedir. Tayin edilecek olan memur kişi zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personeller arasında ise tayin işlemleri isteğe bağlıdır. Yer değiştirmeye zorunlu memurlar eğitim ve öğretim hizmetlerinde çalışan memurlardır.

Son çalıştığı kurumda zorunlu çalışma süresini doldurmuş olan memurlar şehir içi tayini için başvurabilirler. Henüz süresini tamamlamamış olan memurlar eş durumu ve sağlık durumu gibi özür durumlarından faydalanarak ve bu özür durumunu belgeleyerek şehir içi tayine başvurabilirler.

Tayin istemeye engel olan durumlardan birisi olan sözleşmeli memurlar için nakil yasağı, sözleşmeli olarak memurluk yaparken 6945 sayılı kanunla memur kadrolarına geçirilenlere getirilen 5 yıllık yasaktır. Eğer yer değiştrimesi yapılan memur kendisine verilen süre içinde yeni görevine başlamazsa, eski görevinden ayrılış ve yeni görevine başlama süreleriarasında aylık verilmemesi şartıyla 10 günlük bir ek süre verilir. Bu on günlük ek süre çalışacağı kuruma bağlıdır bu süre sonunda yer değiştrimesi yapılan memur, hala göreve başlamadıysa ve mazaret belgesi yoksa memurluktan geri çekilmiş sayılır.

Zorunlu çalışma süresini sağlık veya eş durumu gibi mazeretlere dayandırmış olan memurlar her yılın ocak ayında mazeretlerini belgelendirmek zorundadır. Hizmet gereği çalıştığı alandan başka bir hizmet alanına ve bölgesine atanan memurların, özel yönetmeliklerde belirtilen istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına tekrar ataması yapılamaz.

Sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırık oranında engeli olduğu belirtilen memurlar veya ağır engelli raporlu eşi olan memurlar ve bakmakla yükümlü birinci dereceden kan bağı olan memurlar; engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere bağlı olarak yer değiştirmek için başvurabilirler.

Memurlar aday memurluk süresi bitmeden nakil için başvuramazlar. Aday memurluk süresi biten memurlar tayin için başvurabilirler. Başvuruyu direk geçiş yapmak istediği kuruma yapabilirler. Geçiş yapılmak istenen kurum onay verirse, çalıştığı kurum muvafakat vermelidir. Muvafakat verildikten sonra atanılan kurum, çalışılan kuruma ilişik kesme yazısını yazar. Bu yazıdan sonra çalışılan kurum ilişiği kesir ve atama yapılmış olur.

MEMURLAR HANGİ HALLERDE MAZERET TAYİNİ YAPABİLİR?

Normal atama şartları dışında bazı durumlarda memurların mazeret tayinleri olur ve mazeret şartlarına göre tayin gerçekleşir. Bu durumlara ‘’mazeret durumundan atama talepleri’’ denir. Memurlar çeşitli mazeretlerinden dolayı bu hizmet sürelerini bitirmeden başka yere tayin isteyebilirler.

Mazeret tayini istenen durumlar son düzenlemelere göre mazeret şartları şöyledir: Aile birliğinin korunması gerekçesiyle (eş durumu) tayin, birinci derece aileden birinin sağlık problemi gerekçesiyle tayin ve can güvenliği gerekçesiyle tayinler olarak düzenlenmiştir.

Aile birliğinin korunması gerekçesiyle tayin: Yeni değişiklikle her iki eş memur ise, tayinin gerçekleşmesi için istenilen yerde hizmet ihtiyacının olması gereklidir. İki eş farklı kurumlarda çalışıyor olsalar bile kurumlar arasında koordinasyon sağlatılır ve hizmet ihtiyacının olması durumunda kurumun değerlendirmesiyle tayin yapılabilir.

Eğer memur çalışanın eşi; milletvekili, belediye başkanı, muhtar ise bulunduğu yere ataması doğrudan yapılabilir.

Birinci derece aileden birinin sağlık problemi gerekçesiyle tayin: Sağlık durumundan dolayı mazeret Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ‘’Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına dair yönetmelik’’ te düzenlenmiştir. Memurun kendisi ya da bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinden dolayı istenebilir. Memurun kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu 1. dereceden birinin görev yaptığı yerde sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğinin tespit edilmesi halinde sağlık mazeretine dayanarak tayin gerçekleşebilir.

Can güvenliği gerekçesiyle tayin: Memurun talebi doğrultusunda sağlık ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, tayin işlemi yapılabilir. Memurun bu şekilde bir tayini gerçekleştiğinde, mazeretini devam ettirdiği süre içinde her yılın ocak ayında kurumdan alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Can güvenliği gerekçesiyle yer değiştirmek isteyen memur, aynı bölgedeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı yerde ihtiyaç bulunmaması halinde ise, diğer hizmet bölgelerine atanabilir.