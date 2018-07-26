Merakla Beklenen Projede Satışlar Başlıyor “Torkam E5”

TOKİ tarafından satışa sunulan Küçükçekmece – E5 Otoyoluna cephe konumundaki arsa ihalesini kazanan Torkam İnşaat, merakla beklenen projenin detaylarını paylaştı.

İhalenin yapıldığı günden itibaren gayrimenkul yatırımcılarının yakından takip ettiği proje, Torkam E5 markasıyla 28 Temmuz 2018, Cumartesi günü satışa sunuluyor.

BÖLGENİN AKTARMA AKSI HALİNE GELİYOR

Bölgenin en hareketli noktasını oluşturan Torkam E5 projesi, E5 Otoyolu’na bitişik konumunun yanı sıra, hemen kapısına gelecek Metro durağıyla da benzersiz bir konuma erişiyor.

Projenin yanıbaşındaki Metrobüs Durağı ve E5 üzerindeki ulaşım hacmine, Yenikapı – Sefaköy Metro hattı da eklendiğinde Torkam E5, ekstra olarak günlük 700 bin kişiyi aşan bir aktarma aksı haline gelecek.

Rezidans daireleri, ofis ve dükkanlarıyla tüm bölgenin yeni merkezi olarak geliştirilen proje , Millet Bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüştürülecek Atatürk Havalimanı’nın da tam karşısında yer alıyor.

YATAY MİMARİ VE 896 ARAÇLIK DEV OTOPARK

3 kattan oluşan, yatay mimarisiyle yenilenen bölgenin gelişiminde örnek olarak konumlanacak proje, yaklaşık 21 bin metrekare arsa üzerinde yükseliyor. Metro durağı ile bütünleşecek bir yapıda tasarlanan Torkam E5 projesinde zemin altında (-7) kat bulunuyor.

Toplam inşaat alanı 127 bin metrekareye ulaşan proje ile bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis ve 310 cadde dükkanı ile 896 araçlık otopark kazandırılacak.

AVANTAJLI FİYAT DÖNEMİ

Satış öncesinde yoğun bir talebin geldiği projede, ilk satış dönemine özel olarak metrekare fiyatları, bölgeye ve projenin donatılarına kıyasla ekonomik seviyelerde tutuldu.

Banka aracılığıyla 120 ay vade ve 0,98 faizli satışların da yapılacağı projede, dairelerin başlangıç metrekare fiyatı 7.500 TL olarak belirlendi.

1+1, 2+1 ve 3+1 tiplerinde oluşturulan rezidans dairelerin büyüklükleri ise 54 m 2 ile 124 m 2 , ofisler ise 78 m² ile 178 m² arasında değişiklik gösteriyor.