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Meral Akşener'in partisi İYİ Parti'den iki istifa birden!

Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu İYİ Parti'den art arda iki istifa geldi. Kocaeli İl Başkanı Haluk Ulusoy'un istifa etmesinin ardından Kurucular Kurulu'nda yer alan Cevher Cevheri de istifa etti.

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Yaklaşık bir hafta başkanlık yapan Haluk Ulusoy'dan bir açıklama geldi. İYİ Parti İl Başkanı Haluk Ulusoy, sağlık sorunları sebebiyle görevi bıraktığını kamuoyuna duyurdu.

CEVHER CEVHERİ DE İSTİFA ETTİ

Diğer istifa ise partinin Kurucular Kurulu'nda yer alan eski milletvekili Cevher Cevheri'den geldi. Cevheri'nin istifasını Genel Merkez'e ilettiği belirtilirken, kulislerde Başkanlık Divanı'nda yer almaması üzerine kırgınlık yaşadığı belirtildi.

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