Meral Akşener'in partisi İYİ Parti'den iki istifa birden! Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu İYİ Parti'den art arda iki istifa geldi. Kocaeli İl Başkanı Haluk Ulusoy'un istifa etmesinin ardından Kurucular Kurulu'nda yer alan Cevher Cevheri de istifa etti.