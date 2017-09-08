Meram’ın “Miras”ı gün yüzüne çıkıyor!

GEÇMİŞİ İHYA İLE GELECEK İNŞA EDİLİYOR

10 Eylül Pazar günü Saat 20:30’da Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese karşısında düzenleyecekleri Miras adlı görsel şölene tüm Konyalıları davet eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkı ve destekleriyle hazırladığımız programda, 600 metrekare sahnede, 500 metrekare dev ekranda, 3D video mapping şovları, koreografik dans gösterileri, drama ve sahne sanatlarının buluştuğu multidisipliner formatla; Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişlerinin anlatımıyla başlayan, Konya, Meram ve kentsel dönüşüm yapılacak olan bölgedeki pek çok anlam ve eserler, geleneğimizdeki anlamlarla buluşturularak bazen bir dervişin dilinden bir emanet, kimi zaman bir sultandan miras edilmiş ve farklı sahne ve dijital sanat modelleri ve yöntemleri kullanılarak yaklaşık 60 dakikalık performans hazırlandı. Geçmişi ihya ile geleceği inşa için çıkılan bu yolda, Konya'nın 1000 yıllık tarihini izlemeye tüm halkımız davetlidir” dedi.

https://www.youtube.com/watch?v=RC1IJGCtTes

MAPPİNG ŞOV GÖSTERİLERİ

Programın yapılacağı bölge; eski yapıların üzerine lazer ışıklandırmayla o binanın yıkılması ve yeni görüntüsünün yapılmasıyla mapping şov gösterileriyle müthiş bir görsel şölene ev sahipliği yapacak. Programın sonunda Şükran Mahallesi’nde yapılacak projenin üç boyutlu tasarımlarının gösterileceği bir çalışma yer alacak.

#MİRASIMMERAM

Meram Belediyesi, Miras’ın fragmanını #MirasımMeramhashtag’iyle sosyal medyadan paylaştı. Filmi kısa sürede on binlerce kişi izledi.