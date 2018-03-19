Mercedes-Benz Türk Startup yarışması, başvuruları toplamaya devam ediyor

Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında kutladığı 50. yılı kapsamında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi 50. Yılda 50 Startup Projesini Mercedes-Benz Türk Startup Projesi adı ile 2018 yılında da sürdürüyor. “Bize Startup’ını söyle, sana desteğini verelim” sloganıyla başlangıcı yapılan Mercedes-Benz Türk Startup Projesi’nin bu yılki teması Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin rehberliğinde “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam alanları” olarak belirlendi.

Bu sene Mercedes-Benz Türk Startup Projesi’nin yeni temasına uygun olarak; hayatı kolaylaştıran, topluma ve çevreye faydalı, pozitif sosyal etki yaratan, teknolojiyle bağ kuran ve sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları yaratılmasına katkı sağlayan startuplar yarışmaya davet ediliyor. Yarışma duyurusunu daha fazla kişiye ulaştırabilmek için bir davet filmi de hazırlandı.

19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan filme https://www.facebook.com/startupmbt/videos/349893985510703/ adresinden ulaşılabiliyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “Şirketimizin 50. yılında başlattığımız sosyal sorumluluk projemize bu sene de devam ederek Türkiye’nin geleceğine dair potansiyeline destek vermeyi sürdürüyoruz. 50. yılımızda 50 Startup’a verdiğimiz destek ile sektörümüzde bir ilki gerçekleştirdik. Şimdi de ‘Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ rehberliğinde ‘Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları’ teması ile devam ediyoruz. Bu sene de geçen yıl olduğu gibi birbirinden başarılı ve gelecek vaad eden startuplar ile buluşacağımıza eminim.”

3 farklı kategoride en iyi 3 Startup’a 50.000 TL’lik büyük ödül verilecek

Mercedes-Benz Türk Startup yarışmasında bu yıl ilk 10’a kalan Startup’lara Impact Hub Istanbul tarafından tasarlanan “StartUP Boost” adlı özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edilecek. İlk 10 içinden “teknoloji”, “sosyal fayda” ve “tema” olmak üzere 3 farklı kategoride belirlenecek 3 Startup’a ise 50’şer bin TL para ödülü verilecek.

Temmuz 2018’de ödül töreni

Mercedes-Benz Türk Startup yarışması için başvurular 25 Nisan 2018 gece yarısına kadar www.mbtstartup.com adresinden online olarak kabul edilecek. Mayıs ayında ön elemeler gerçekleşecek ve bu ön elemeyi geçen startuplar tüm masrafları Mercedes-Benz Türk tarafından karşılanan bir günlük eğitim kampında bir araya gelecekler. Mentorlar eşliğinde pazarlama, network ve iş planı oluşturma eğitimleri verilecek bu programın ardından startuplar nihai başvurularını hazırlayacaklar. Bu başvurular jüri tarafından tekrar değerlendirilerek en iyi 10 startup belirlenecek. Bu startuplar StartUp Boost programına katılacaklar. Programı takiben jüriye yüzyüze sunumlar yapılacak ve 50.000TL alacak 3 proje belirlenecek. Yarışmanın ödül töreni ise Temmuz ayında gerçekleşecek.