Merçi Nehri'nin taşmasının önlemek amacıyla hazırlanan Kanal Edirne'de sona gelindi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Edirne'de, "Kanal Edirne bitiyor müjdeler olsun." dedi.



Bakan Eroğlu, toplu temel atma töreni öncesi Edirne Valiliği toplantı salonunda basın toplantısı düzenledi. Kentte gerçekleşen Meriç Nehir taşkınları ile ilgili konuşan Bakan Eroğlu, "Taşkınla ilgili çok büyük çalışma yapıyoruz. Biz orada bütün makinaları gönderdik. Ergenedeki taşkını halledeceğiz. Edirne tarihinde ilk defa Kanal Edirne bitme noktasına geldi. 100 metre kaldı. Bitiyor. Taşkınlar azalması için ne varsa bakıcaz. Bu bizim ilk defa düşündüğümüz zor bir işti. Ama DSİ'ye teşekkür ediyorum. Bunun etrafı da mesirelik alan olacak. Turizme açacağız. Kanal Edirne bitiyor müjdeler olsun." dedi.



Ergene Nehri üzerine yapılan 8 köprüyü, Edirne Askeri Hastane Şehitliği'nde yatan dedesi topçu er Hacı Hasanzade Mehmet Efendi'nin ruhu için yaptırdığını ifade ederek, "Ergene Nehri üzerinde köprü yapmak bize ait değil. Ergene Nehri üzerinde 8 tane köprüyü dedem Topçu Er Hacı Aslanoğlu Mehmet Efendi ruhuna buraya yapmak durumundayız." şeklinde konuştu.



Gökçe Tepe Tabiat Parkı sınır değişikliğini yapılarak büyütüleceğini müjdeleyen Bakan Eroğlu, "Milli Parklar Genel Müdürü dedi ki, 'İstanbul'a bir saat 15 dakikada geliyoruz. Tekirdağ yakın. Edirne gerçekten merkez serhat şehir olacak' Dolayısıyla burasını tabiat turizmine de açmak için Gökçe Tepe Tabiat Parkı sınır değişikliğini yaparak, çalışma vardı. İmzaladım. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.



Önceki Edirne ziyaretinde Lalapaşa'nın Donbay Köyü'ne ücretsiz manda sözü veren Eroğlu'na, köy muhtarı manda yoğurdu ikram etti.