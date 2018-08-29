Merhum Sezai Türkeş Vefatının 20. Yılında Mezarı Başında Anılacak

Sezai Türkeş, yalnız inşaat alanındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda eğitime olan büyük katkılarıyla da biliniyordu. Türkeş, 1989'da kaybettiği eşi İnanç Türkeş'in adına, ‘‘maddi imkansızlıkları nedeniyle yeterli eğitim fırsatı bulamayan çok üstün zihinsel yeteneklere sahip çocuklara’’ özel eğitim sağlamak amacıyla, İnanç Vakfı’nı ve ardından 1993 yılında İnanç Lisesi’ni kurdu. Burası Türkiye’nin, üstün yetenekli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim verilen ilk eğitim kurumuydu. Vefatından sonra bile, kendisiyle tanışamamış olanlar dahil İnanç Lisesi’nin tüm öğrenci ve mezunları Sezai Türkeş’e olan derin hürmet ve sevgilerini hiç kaybetmediler. Kendisinin çizdiği yolda eğitim misyonunu sahiplendiler ve dünyanın neresinde olursa olsunlar daha da ileriye taşımak için çalışıyorlar. Türk Eğitim Vakfı’nın okulu devralmasıyla birlikte, 2002 yılından bu yana TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi adıyla hizmet vermekte olan okulun mezunları, Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üniversitelerine kabul aldıktan sonra önde gelen şirketlerde önemli pozisyonlar ve sorumluluklar üstlendiler.

Sezai Türkeş’i her yıl aynı gün ve saatte anan İnanç Lisesi mezunları, bu yıl ilk kez dernek çatısı altında bir araya gelecek. Kuruluş işlemleri resmi olarak başlatılmış olan İnanç Lisesi Mezunlar Derneği, Türkeş’in mirasını koruma misyonuyla yola çıkıyor. Derneğin kuruluş tarihi de İnanç Lisesi mezunları tarafından Türkeş’i bir kez daha anmak, ona sevgi ve saygılarını sunmak amacıyla 30 Ağustos 2018 olarak belirlendi.