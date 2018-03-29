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Meriç Nehri'nde su seviyesindeki düşüş nedeniyle "kırmızı alarm" seviyesi düşürüldü

Meriç Nehri'nde su seviyesindeki düşüş nedeniyle taşkın risk seviyesi kırmızıdan turuncuya çekildi.

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Nehrin su seviyesinde gece başlayan düşüş devam ediyor. Nehrin debisi 12 saatte 16 metreküp/saniye düştü. DSİ'nin Kirişhane İstasyonu verisine göre Meriç, 1337 metreküp/saniye debide akıyor.

Böylece özellikle Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan ve bölgede işletmesi olan vatandaşların da tedirginliği azaldı.

DSİ su seviyesindeki düşüş nedeniyle taşkın risk seviyesini kırmızıdan turuncuya çekti.

- Tunca'daki durum

Nehir yatağının daralması nedeniyle özellikle içerisinde Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı, Tavuk Ormanı bulunan Sarayiçi'nde taşkın yapan Tunca Nehri'nde de seviye düşüyor.

Tunca Nehri'nin debisi 12 saatte 17 metreküp/saniye düşüşle 259 metreküp/saniye seviyelerine indi. Buna rağmen Tunca'da alarm rengi kırmızıda tutuluyor.

Bulgaristan'ın İvoylovgrad İstasyonu'ndaki ölçüme göre, her iki nehri besleyen Arda Nehri'nin debisinde de düşüş kaydedildi.

Nehir taşkını nedeniyle halen Değirmenyeni köy ile Bosnaköy yolları trafik akışına kapalı tutuluyor. Pek çok tarım arazisi de su altında olurken, Fatih, Kanuni, Yalnızgöz, Meriç ve Tunca köprüleri de ulaşıma kapalı bulunuyor.

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