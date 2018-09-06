Merkel: İdlib'de insani bir felaketten mutlaka kaçınmalıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ve İdlib hakkında açıklamalarda bulundu: "Suriye'deki durum konusunda Erdoğan ve Putin ile görüştüm. İdlib'deki durum karışık, mücadele edilmesi gereken radikal gruplar var. İdlib'de insani bir felaketten mutlaka kaçınmalıyız.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

"Türk ekonomisinin iyi şekilde gelişmesinden güçlü çıkarımız var. Türkiye'yi zayıflatacak bir şekilde hareket etmek Almanya'nın çıkarına değil" dedi.