Kimin için geliyor?

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün Türkiye’ye bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Merkel’in, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’ye ilk ziyareti ayrı bir önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek olan Merkel’in Meclisine giderek darbe girişimi sırasında bombalanan kısımları da ziyaret etmesi bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek ola Merkel’in gündeminin başında 2016’da Türkiye’ye yaptığı üç ziyarette olduğu gibi sığınmacı krizinin çözümü yer alıyor.

VİZE SERBESTİSİ

Türkiye tarafı ise AB ile yapılan anlaşmada yer alan mali yükümlülükler ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi getirilmesi gibi konularda AB’nin taahhütlerini yerine getirmediğini ifade ediyor.

Angela Merkel’in ziyaretinde bir diğer önemli konunun terörle mücadelede işbirliği olması bekleniyor. Türkiye Almanya’dan terör örgütleri PKK ve FETÖ’nün ülkedeki faaliyetlerinin üzerine gitmesini bekliyor.

TERÖRİSTLERİN İADESİ

Almanya’ya sığınan FETÖ mensuplarının iadesi konusunu da görüşmelerde gündeme getirilecek. NATO’da üst düzey 150 FETÖ mensubundan 40’ının Almanya’ya iltica talebinde bulunduğu, FETÖ’den haklarında yakalama kararı olan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara başta olmak üzere diğer kritik isimlerle ilgili kararlar masaya yatırılacak. Hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar’a yönelik Almanya’nın tutumu da görüşmelerde ele alınacak.

TANSİYONU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞACAK

Merkel’in Türkiye ziyaretini değerlendiren TOBB Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Demirtaş, Merkel’in Ankara’yla işbirliğinin devamının zorunluluk olarak göze çarptığını söyledi. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı da “Türkiye, insanların Yunanistan üzerinden geçişine tekrar izin verirse AB’nin ortak müdahalede bulunması gerekecek. Çünkü insanlar hala geliyorlar. Almanya’da seçimler var ve önümüz bahar. Türkiye’nin bu anlamda elinde büyük bir koz var” değerlendirmesinde bulundu. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu ise “Merkel’in gerilimin tansiyonunu düşürmeye çalışacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

İNCİRLİK İÇİN İZİN TALEBİ

Almanya’nın İncirlik Üssü’nde Alman askerleri için yatırım yapma talebi de masada yer alan kritik konular arasında. DEAŞ’e karşı uluslararası koalisyonda Irak ve Suriye üzerinde Tornadolar ile keşif uçuşları yapan Almanya, İncirlik Üssü’nde uçuş pisti ve operasyonlarda kullanılacak geçici bir karargah kurulması için Türkiye’den izin istiyor. Ziyarette ayrıca Suriye ve bölgesel sorunlar ile ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

GERİ KABUL MASADA

Merkel için geçen yıl AB ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasının yürürlükte kalması büyük önem taşıyor. Almanya’da eylül ayında yapılacak genel seçimler öncesinde sığınmacı krizinde bir sorun yaşamak istemeyen Merkel, AB’nin dış sınırlarını korumak ve insan kaçakçılarıyla mücadelede bu anlaşmayı önemli görüyor. Söz konusu anlaşmanın geçen yılı mart ayında yürürlüğe girmesinin ardından Avrupa’ya giden sığınmacı sayısında ciddi bir düşüş görüldü. Almanya’ya 2015’te 890 bin sığınmacı giriş yaparken bu sayı 2016’da 280 bin olarak tespit edildi. Türkiye ayrıca AB’nin mülteciler için ödeme sözü verdiği 3 milyar avronun akıbetini de soracak. Vize serbestisi konusu da ele alınacak.

4 BiN 500 DOSYA RAFTA

Türkiye’nin gündeme getireceği en önemli konulardan bir diğeri de, PKK dosyası olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın PKK, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütlerinin mensuplarına yıllardır kol kanat gerdiğini söylemiş, “Siz teröre çanak tutuyorsunuz. Bu terör belası bumerang gibi gelip sizi de vuracaktır” diyerek Almanya’yı sert bir dille eleştirmişti. Ankara, Merkel’e Almanya’daki PKK’lılarla ilgili 4 bin 500 dosyanın akıbetini soracak. Türkiye’deki Anayasa referandumu ve Almanya’da yapılacak seçimler de gündemin önemli maddelerinden olacak.