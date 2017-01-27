MB: Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor
Merkez Bankası'nın Twitter hesabından, Merkez Bankası sıkı para politikası duruşuna devam ediyor, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor. Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile getiri eğrisi yataylaştı.' açıklamaları yapıldı.
- DHA
Merkez Bankası, "sıkı duruş ile kur oynaklığının azaldığını" açıkladı.
Merkez Bankası'nın Twitter hesabından, hareketli grafikler eşliğinde yapılan açıklamada şöyle denildi:
"- Merkez Bankası sıkı para politikası duruşuna devam ediyor.
- Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor.
- Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile getiri eğrisi yataylaştı."
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