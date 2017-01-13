Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Merkez Bankası, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini toplam 11 milyar liraya düşürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 11 milyar liraya düşürdü.
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