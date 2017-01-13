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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini toplam 11 milyar liraya düşürdü.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 11 milyar liraya düşürdü.

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