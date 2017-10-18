Merkez Bankası'nın döviz rezervi 6 Ocak`tan bu yana en yüksek seviyede

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 749 milyon dolar artış gösterdi.

Foreks'in Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, bir önceki hafta 93 milyar 654 milyon dolar olan rezerv, 13 Ekim ile sona eren haftada 95 milyar 403 milyon dolara geldi.

Bilgi Notları:

- Rezerv 6 Ocak 2017 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü.

- Rezerv bu yılın en yüksek ikinci seviyesini gördü.

- Merkez Bankası altın rezervi 20 milyar 675 milyon dolardan 21 milyar 300 milyon dolara geldi.

- Merkez Bankası toplam rezervi 114 milyar 329 milyon dolardan 116 milyar 703 milyon dolara geldi.

- Merkez Bankası döviz rezervi 2016 sonunda 92 milyar 51 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

- Merkez Bankası altın rezervi 2016 sonunda 14 milyar 51 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

- Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

- Merkez Bankası altın rezervi 27 Eylül 2013'te 22 milyar 176 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

- Bu yıl Merkez Bankası brüt rezervi en yüksek 6 Ocak 2017'de 96 milyar 933 milyon doları gördü.