Merkez Bankasının TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 314 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,80289, en düşük fiyat 3,80190, en yüksek fiyat 3,80440 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,79734 olarak gerçekleşti.

TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 187 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,87152, en düşük fiyat 3,86960, en yüksek fiyat 3,87320 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 3,86650 olarak gerçekleşti.

TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 194 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,97642, en düşük fiyat 3,97360, en yüksek fiyat 3,97830 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 3,97100 olarak gerçekleşti.