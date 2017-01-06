İzmir'deki çatışmada asker mermisi biten yaralı polise silahını vermiş

İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısı esnasında jandarmanın da teröristlerle çatıştığı ve ateş eden bir polisin mermisinin bitmesi üzerine uzman çavuşun, polise kendi silahını verdiği ortaya çıktı.

Jandarma silahını verdi

Habertürk'ün haberine göre; adliye girişinde teröristlerin patlattığı aracın yakınında Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait bir araç daha olduğu ve bu araçtaki Uzman Çavuş H.Y.'nin teröristle çatıştığı da kaydedildi. Polise ifade veren ve teröristi öldüren ikinci polisin de hayatını kurtaran Y., olay anını şöyle anlattı:

"FETÖ soruşturması için sanık getirmiştik ve ben araçta bekliyordum. 50 metre ileride bombalı aracın patladığını fark ettim. İçinde bulunduğum aracın da camı patladı. Bulunduğum araca ateş edilmesinden dolayı silahımı alarak dışarı çıktım, siper aldım. O sırada esmer ve eldivenli terörist olduğunu sonradan gördüğüm kişiye ateş ettim. Aracın diğer tarafından sivil bir polis memurunun da aynı kişiye ateş ettiğini ve trafik polisinin de o anda geri gelirken vurulduğunu gördüm. Yerde siper almış bir şekilde yatan sivil polis memurunun mermisinin bittiğini gördüm. Polis memuru benden silahımı istedi. Ben sağlam ve korunaklı durumda olduğumdan dolayı silahı polise verdim. Onun silahını da ben aldım. Sonra çatışmanın bittiğini anladım."

"Hayatımı kurtardı"

Olaydan sonra polis memurunun Uzman Çavuş Y.'ye silahını geri verdiği ve "Teşekkür ederim, benim ve diğer arkadaşlarımın hayatını kurtardın" diyerek sarıldıkları da ortaya çıktı. Öldürülen teröristlerin birinin MP35 silahından çıkan mermiden öldüğü de tespit edildi.

Araçta silahsız er varmış

Çatışma sonrası sosyal medyada yayınlanan şehit polis memuru Fethi Sekin'e ateş eden teröristlerin gizlendiği askeri araç içerisinde asker bulunmasına ve kapısının kısa süre açılıp kapanmasına rağmen 'Asker neden ateş etmedi?' yönündeki sorular üzerine polis ve jandarma konuyla ilgili araştırma yaptı. Araştırmada, şehit polis memurunun teröristi öldürdüğü yerde bulunan araçta bir er olduğu, bu erin de silahlı olmadığı tespit edildi. Araca ateş edilmesi sırasında erin kapıyı açıp çıkmak istediği ancak silahı olmadığı için tekrar içeri girdiği belirlendi.