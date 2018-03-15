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Mersin merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Mersin merkezli 13 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı olan 'Bylock'u fiili olarak kullandıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

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Mersin merkezli 13 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında ByLock kullandıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı, 11 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
 
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Karar üzerine operasyon başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mersin, Çanakkale, Ağrı, Sakarya, İzmir, Hatay, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antalya ve Aydın'da bulunan 12 şüpheliyi yakaladı.
 
Soruşturma kapsamında diğer 11 şüpheliyi yakalama çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

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