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Mersin merkezli 15 ilde FETÖ'den 10 kişi gözaltına alındı

FETÖ/PDY'nin 2012-2015 yıllarında Mersin Üniversitesindeki kız öğrenci yapılanmasına ilişkin Mersin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 2012-2015 yıllarında Mersin Üniversitesindeki (MEÜ) kız öğrenci oluşumuna ilişkin Mersin merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin 2012-2015 yıllarında Mersin Üniversitesinde kız öğrenci yapılanmasıyla ilgili operasyon düzenledi.

Ekipler, Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM), Bölge Talebe Mesulü (BTM), ev ablası ve mezuncu olarak faaliyet yürüten şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarında, FETÖ/PDY ile ilişki ve irtibatlarının bulunduğu, terör örgütüne müzahir kurumlarında kaydı olan 19 şüpheliyi tespit etti.

Mersin, Adana, Amasya, Ankara, Batman, Çorum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, İstanbul, Konya, Nevşehir, Sakarya ve Şanlıurfa illerinde yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 9 şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.

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