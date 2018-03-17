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Mersin’de 1 milyon 220 bin adet captagon ele geçirildi

Mersin’de bir tırda yapılan aramada 1 milyon 220 bin 400 adet ’captagon’ adı verilen uyuşturucu hap yakalandı.

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Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yüklü miktarda uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı uygulama noktasında durdurduğu bir tırda arama yaptı.

Yapılan aramada tırın dorsesine gizlenmiş 8 poşet içerisinde 203 kilo 400 gram ağırlığında, 1 milyon 220 bin 400 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Arap ülkelerine gönderileceği değerlendirilen uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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