Mersin ve Niğde'de iki küçük çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı Mersin'de, evinde oynadığı kıyma makinesine elini kaptıran 2 yaşındaki çocuk yaralandı. Bir feci haber de Niğde'den geldi. Niğde’de 4 yaşındaki çocuğun kıyma makinesine sıkışan elini, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.