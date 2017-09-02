Mersin ve Niğde'de iki küçük çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı
Mersin'de, evinde oynadığı kıyma makinesine elini kaptıran 2 yaşındaki çocuk yaralandı. Bir feci haber de Niğde'den geldi. Niğde’de 4 yaşındaki çocuğun kıyma makinesine sıkışan elini, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
- AJANSLAR
Merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde Mustafa Yapar (2), evdeki kıyma makinesiyle oynamaya başladı.
Bir anda eli makineye sıkışan çocuğun çığlıkları üzerine odaya gelen ailesi 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Çocuk çok fazla kan kaybetmesi nedeniyle ambulansa elindeki kıyma makinesiyle bindirilerek Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin hastanede kıyma makinesini kırarak çıkartmasının ardından Yarar, ilk müdahalesi yapılarak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Burada parçalanan eli için ameliyata alınan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.
BİR KORKUNÇ HABER DE NİĞDE'DEN
Niğde’de 4 yaşındaki çocuğun kıyma makinesine sıkışan elini, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Çiftlik ilçesinde meydana gelen olayda, Abdullah E. (4) sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Durumu fark eden annesinin çabasına rağmen eli makineden kurtarılamayan çocuk, ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesine ardından ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Doktorlar kolu makineden çıkaramayınca Niğde itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabasının ardından küçük çocuğun sağ kolu, kıyma makinesi kesilerek çıkarıldı.
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