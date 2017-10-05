Mersin'de 3,5 yaşındaki Hira Dağ'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi

Mersin'de 3,5 yaşındaki Hira Dağ'ın 12. kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan aile yakını Türkan İ.'nin yargılanmasına devam edildi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İ., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, küçük Hira'nın ailesi ve tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

"BUNCA ZAMAN ÇOCUĞU ATMADIM DA ŞİMDİ Mİ ATTIM?"

Tanık olarak dinlenen İ.'nin eski eşi R.K, "Eski eşimin çocuklarla arası iyi değildi. Döverdi de. İşten eve döndükten sonra kızım, annesinin sopayla dövdüğünü söylemişti." dedi. Mahkeme heyetinin, İ.'nin nasıl biri olduğunu sorması üzerine R.K, "7 yıl kadar birlikte yaşadık, kişiliğini çözemedim." ifadesini kullandı.

İ. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, emniyette verdiği ilk ifadesinde baskı altında olduğunu savundu. Hira'nın ölümüyle ilgisinin olmadığını öne süren İ., "O evde 7, 8 ay kaldım. Bunca zaman çocuğu atmadım da şimdi mi attım? Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanık avukatının da müvekkili hakkında tahliye talep etmesi üzerine anne Devran Dağ tepki gösterdi.

Anneyi uyaran mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Mersin'de 3,5 yaşındaki Hira Dağ, 22 Mart'ta 12. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanmış, MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Soruşturmanın başlangıcında kaza ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili o gün evde bulunan aile yakını Türkan İ. (22), cinayet şüphesiyle tutuklanmış, hakkında hazırlanan iddianamede "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.