Mersin'de 63 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, ilçede bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, öğlen yemek yedikten sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle nöbetçi öğretmene başvurdu. Yurtta şikayetlerin artması üzerine nöbetçi öğretmen, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Yurda gelen ekipler, 20 kız öğrenciyi Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Daha sonra aynı şikayette bulunan yurttaki 43 öğrenci de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalesi yapılan öğrenciler Silifke ilçesi ile Karaman'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Mut İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, hastaneye giderek, öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.