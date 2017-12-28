Mersin'de anaokulunun çatısı çöktü: Yaralı öğrenciler var
Mersin Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli mahallesinde bulunan bir anaokulunun çatı sıvası çöktü. İlk bilgilere göre 5 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mersin Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli mahallesinde bulunan bir anaokulunun çatı sıvası çöktü. İlk bilgilere göre 5 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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