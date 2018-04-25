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Mersin'de aranan 41 kişi yakalandı

Mersin polisi, son 10 gün içerisinde merkez Akdeniz ilçesinde yaptığı çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan 41 kişiyi yakaladı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, son 10 gün içinde yaptığı çalışmalarda birçok suçlu yakalanarak, gözaltına alındı.

Çalışmalar kapsamında Siteler Mahallesi'nde bulunan bir petrol istasyonunda meydana gelen gasp olayının şüphelisi, kaçak sigara ile ilgili yapılan çalışmalarda 10 kişi, uyuşturucu operasyonunda 2 kişi, hırsızlık olaylarında 5 kişi yakalandı. Ayrıca, 2 şüphelenin bulunduğu bir araçta yapılan aramada ise 1 tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 6 fişek ele geçirildi. Bir şahıstan da bir kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait bir şarjör ve 10 dolu fişek ele geçirildi.

Öte yandan ekiplerin, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların tespiti için yaptıkları çalışmalarda da 41 kişi yakalandı. 

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