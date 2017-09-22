Mersin'de aranan HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Başbakan Binali Yıldırım, taşeron işçilere yönelik düzenlemeyle ilgili, "Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağız ve çalışanlarımızı, kamuda taşeron olarak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız." dedi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamımda, 12 Aralık 2016 tarihinde HDP'ye yönelik operasyon düzenlenmiş ve aralarında partinin il ve ilçe başkanları, parti yöneticileri ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 93 kişi gözaltına alınırken, Akdeniz Belediyesi'nin HDP'li eski eş başkanı Yüksel Mutlu da devam eden çalışmalarda yakalanmıştı.

Operasyon sonrası 18 Aralık tarihinde Akdeniz Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanırken, aynı soruşturma kapsamında yaklaşık 9 aydan bu yana hakkında 'yakalama kararı' ile aranan Akdeniz Belediyesi'nin HDP'li eski belediye başkanı Fazıl Türk, bu sabah Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı.

Türk'ün, Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.