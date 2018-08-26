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Mersin'de baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı gölüne giren 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

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Alınan bilgiye göre, baraj gölünün Akçakocalı Mahallesi mevkisinden suya giren Suna Gün (14), bir süre sonra gözden kayboldu.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tarsus Belediyesine ait arama kurtarma ekibi yaptığı çalışmayla kız çocuğunu buldu.
 
Nabzı attığı belirlenince ambulansa Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gün, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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