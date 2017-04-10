Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mersin'de "ByLock" kullanan 23 kişi gözaltına alındı

Mersin'de, FETÖ/PDY'nin haberleşme ağı olarak 'ByLock' kullandıkları belirlenen 23 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

  Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe  girişimi sonrası FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, halen kamu  kurumlarında aktif olarak çalışanlar ile daha önce meslekten ihraç edilen ve açığa  alınanların da bulunduğu 30 kişinin, örgütün haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları  belirlendi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin  yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda, 23 kişi gözaltına  alınırken, 7 kişinin ise firari olarak arandığı bildirildi.
 
  Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların sorgularının sürdüğü ifade edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti’nin final şarkısı büyük ses getirdi

AK Parti’nin final şarkısı büyük ses getirdi

Hurdaya dönen lüks otomobiller

Hurdaya dönen lüks otomobiller

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA