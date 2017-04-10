Mersin'de "ByLock" kullanan 23 kişi gözaltına alındı
Mersin'de, FETÖ/PDY'nin haberleşme ağı olarak 'ByLock' kullandıkları belirlenen 23 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, halen kamu kurumlarında aktif olarak çalışanlar ile daha önce meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da bulunduğu 30 kişinin, örgütün haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda, 23 kişi gözaltına alınırken, 7 kişinin ise firari olarak arandığı bildirildi.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların sorgularının sürdüğü ifade edildi.
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