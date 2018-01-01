Mersin'de çalılık alanda insana ait kemikler bulundu
Kemiklerin Erdemli ilçesinde 1 Temmuz 2016'da kaybolan alzaymır hastası Musa Öngel’e ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde çalılık alanda insana ait kemikler bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiriş Mahallesi'nde 1 Temmuz 2016'da kaybolan alzaymır hastası Musa Öngel'in bulunması için çeşitli tarihlerde mahalleli ve bölgedeki çobanların da katılımıyla arama çalışması yapıldı.
Yapılan çalışmalara rağmen Öngel'e ulaşılamazken, çobanlar Çatak mevkisi Kodaman Çayı kenarında çalılıklar arasında değişik noktalarda insan kemikleri ve kıyafet buldu. Güvenlik güçleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Öngel'e ait olduğu düşünülen kemik ve giysiler kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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