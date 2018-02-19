Mersin'de DEAŞ'ın infazcılarının da bulunduğu 5 kişi tutuklandı
Mersin'de aralarında terör örgütü DEAŞ'ın infaz biriminde yer aldığı iddia edilen 3 kişinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın infaz biriminde yer aldığı iddia edilen 3 kişinin gözaltına alınmasının ardından bu şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 2 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. DEAŞ şüphelisi 5 kişi, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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