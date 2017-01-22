Mersin'de DHKP-C operasyonu: 9 gözaltı
Mersin'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda, örgütün il genelindeki üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 4'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DHKP-C'nin Mersin'deki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sabaha karşı eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütünün il genelindeki üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü ifade edildi.
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