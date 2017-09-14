Mersin'de kanlı kuyumcu soygunu girişimi

Giydikleri sarı yağmurluklarla daldıklakları kuyumcuda amaçlarına ulaşamayan, 1'i yaralanan 4 soyguncu, bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.
Polis soyguncuların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. İş yeri sahibi ise hastanede tedavi altına alındı.
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