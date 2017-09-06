Mersin'de MİT'e bombalı eylem hazırlığındaki terörist öldürüldü

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesindeki MİT binasına bombalı eylem hazırlığındaki bir terörist vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bomba imha uzmanları teröristin üzerindeki bombayı etkisiz hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.