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Mersin'de otomobil dereye uçtu: 2 ölü

Mersin'de bir otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi öldü.

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Sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 TZ 982 plakalı otomobil, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri otomobili sudan çıkarırken araçta bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti.

 

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